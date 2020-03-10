شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..لماذا لم تظهر 23 أغنية ليسرا مع محمد منير للنور.. فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس من السهل أن تصل نجمة مصرية إلى القمة بالقدر الذى يجعلها تحمل بطولات درامية وسينمائية بمفردها، وتكون "نجمة شباك"، بل والأصعب من ذلك، أن يكون لهذه النجمة تاريخ طويل من الأعمال السينمائية الخالدة في السينما المصرية، وهوما ينطبق بالحرف على النجمة الكبيرة يسرا، والتي تحتفل اليوم بعيد ميلادها .

سطرت يسرا بأعمالها الفنية، تاريخا طويلا، صعب تكراره في السينما والدراما المصرية، وحفرت اسمها في أذهان المشاهدين بالقضايا التي ناقشتها بجرأة، وبتعاونها مع كبار النجوم في التمثيل والإخراج والتأليف والتصوير، حيث كانت بدايتها الفنية في سبعينيات القرن الماضي، ومازالت مسيرتها مستمرة.

يسرا ليست نجمة موهوبة فى التمثيل وشقت طريقها للنجومية فحسب، ولكنها فنانة شاملة، تمتتع بحس فنى كبير، فكانت من أكثر النجمات اللائى جمعن بين الغناء والتمثيل لتكون امتداد لفنانات مثل سعاد حسنى وشادية وغيرهن.

قبل 3 أعوام قدمت يسرا أغنية "3 دقات"، مع أبو، تأليف تامر حبيب في احتفالية الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائى، وحققت نجاحا مدويا، حيث تخطت مشاهدتها على يوتيوب أكثر من 544 مليون مشاهدة، وأكثر أغنية عربية مشاهدة على يوتيوب.

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كذلك قدمت يسرا مجموعة من الأغانى في ألبوم حمل اسمها، وجمع أغانى منها "دا حبيبى دا"، ودانتيلا"، و"الحب كلام"، و"الليلة هوليلا"، و"فادى"، و"جات الحرارا"، و"حب"، و"راندفو"، و"يادى حبيبى"، وأيضا غنت بالفرنسية في فيلم "عمارة يعقوبيان"، ولها كليب شهير لأغنية "حب خلى الناس تحب".

غناء يسرا لم يقتصر على هذا، بل أن يسرا قامت بتسجيل 23 أغنية مع الكينج محمد منير، لم تر هذه الأعمال النور حتى الآن، حيث كان من المقرر أن يجمعهما فيلم استعراضى غنائى، ولكن لم يكتمل، وقالت يسرا وقتها "قعدت مع منير في الاستوديو بنسجل الأغانى حوالى 6 أو 7 شهور كاملين"