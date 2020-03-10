إليسا لهيفاء وهبي: "استمري في التألق طوال السنوات القادمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي، والتي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 47. وكتبت: "عيد ميلاد سعيد للفنانة الجميلة هيفاء وهبي، السنوات تمر وتثبت كم أنتِ إنسانة جميلة، استمري في التألق طوال السنوات القادمة". هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1972، وتعتبر من أشهر المطربات اللبنانيات، وتستعد للمشاركة في الموسم الرمضان القادم بمسلسل "أسود فاتح"، ويشاركها البطولة أحمد فهمي، شريف سلامة، نبيل نور الدين، معتصم النهار، ومن إخراج كريم العدل.

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