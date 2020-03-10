فيروس كورونا يؤجل قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المحامي أشرف الموسوي أحد المتابعين القانونيين لقضية الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إنه تم تأجيل جلسة التحقيق التي كان من المقرر عقدها صباح اليوم الثلاثاء بلبنان.

ووفقا لتصريحات خاصة للموسوي لموقع ET بالعربي، إن الجلسة مؤجلة بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك بناءًا على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

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ومن الطبيعي أن تُحدّد جلسة قادمة لإستكمال التحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وإجراء ما يراه مناسباً لختم التحقيق.

من ناحية أخرى، تم تشييع جثمان محمد الموسى –قتيل فيلا نانسي- لمثواه الأخير بسوريا أمس، وذلك بعد شهرين من مقتله.

يذكر أن فيلا نانسي عجرم، تعرضت يوم 5 يناير الماضي، للاقتحام من قِبل "سارق- قتيل"، وأطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، وتم توقيف الأخير قبل أن يُخلي القضاء اللبناني سبيله، ومازالت القضية قيد التحقيق.