محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي: هنأت الفنانة التونسية هند صبري، النجمة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الخاص على انستجرام. ونشرت صورة تجمعهما كتبت:" إنتي غالية على الكل وغالية علي أنا شخصيا لأسباب كثيرة، وعديدة دايما روحك حلوة .. دايما جابرة الخواطر، دائما محبة وإيجابية وجدعة و عشان كده إنتٍ أميرة قلوبنا" . وتصور حاليا النجمة يسرا مشاهدها من مسلسل "دهب عيرة" الذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني" إخراج سامح عبد العزيز.

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كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تهنئ يسرا بعيد ميلادها:"محبة جدعة إيجابية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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