بصورة من فيلم "لا تسألني من أنا".. سوسن بدر تهنئ يسرا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت النجمة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صديقتها النجمة يسرا، التي تحتفل اليوم 10 مارس بعيد ميلادها.

ونشرت "سوسن" صورة تجمعهما من أحد مشاهد فيلم "لا تسألني من أنا" الذي عرض عام 1984، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للنجمة الرائعة يسرا".

يسرا ولدت في 10 مارس، وتعتبر من أبرز نجمات الصف الأول، وقدمت للسينما والتليفزيون عددا من الأعمال الهامة أبرزها "المنسي"، "إمرأة آيلة للسقوط"، "رأفت الهجان"، "العاصفة"، "المهاجر"، "عمارة يعقوبيان"، وغيرها من الأعمال.