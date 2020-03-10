حلا شيحة: "إوعي تقللي من نفسك ولا طيبة قلبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، دعمت الفنانة حلا شيحة، النساء، بمنشور بعد يومين من الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

وكتبت: "الست قوية فعلا، قوتها في طيبة قلبها وحنيتها، سر قوتها في ضعفها أحياناً وجمالها في بساطتها، الست فعلاً قوية لأنها مخلوقة بفطرتها أم، تمتلك ملَكة خاصة مش موجودة عند الرجل".

وتابعت: "قدرة لتحمل ظروف الحياة وصعوبتها مع تربية أولادها واهتمامها ببيتها وجوزها، الست قوية فعلاً علشان ربنا خلقها جميلة بكل تفاصيلها، الست القوية لازم تتأكد إنها قوية لأن جواها سر الحياة كلها، بتبني وبتربي وبتكبر وفي إيدها تزرع كل الخير والسعادة وتطلع أولاد يكبروا يكملوا طريق الحياة لحياة أفضل".

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واستكملت: "الست قوتها في أنوثتها وهدوئها وابتسامتها وثقتها في نفسها، كوني دايماً قوية تعرفي قيمة وجودك ونفسك إنتِ غالية وعالية، إوعي تقللي من نفسك ولا من مشاعرك ولا طيبة قلبك، حتى لو حبيتي إنسان مقدرش ده فيكي، سيبيه فورا، ومتخليش طاقته السلبية تأثر فيكي أو تفقدك ثقتك في نفسك".

وأضافت: "الست القوية دي كل واحدة فينا جوانا، كوني قوية علشان نفسك وحبايبك واللي محتاجينك، ولكل ست عربية اُكِن لكِ كل الاحترام والتقدير وأعرف أن كثير من السيدات يعانوا من صعوبات الحياة افتكروا دايما أنتن الأجمل و الأقوى".

يذكر أن حلا شيحة، تستكمل حاليا مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "دهب عيرة"، المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو من بطولة يسرا، محمد رياض، وصبري فواز، ومن إنتاج العدل جروب