تراند اليوم : رغم نفي الحكومة.. فيديو| إعلامية شهيرة تحظر "الشيشة"



في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الحكومة المصرية، إنه لا يوجد قرار بمنع تدخين الشيشة أو غلق المقاهي، مؤكدًا عدم مناقشة الحكومة لهذا الأمر ضمن احتياطاتها للتعامل مع الفيروس، إلا أن الإعلامية بسمة وهبة، سارعت إلى إصدار قرار بمنع تدخين الشيشة داخل المطعم الخاص بها.

وقالت "بسمة" عبر مقطع فيديو على حسابها على تطبيق "إنستجرام": "الناس اللي مدمنة الشيشة دي خطر وخطر أكبر اليومين دول إذا كنا عايزين ناخد بطرق الوقاية علشان الموضوع بتاع كورونا".

وأضافت: "أنا أول واحدة في مطعمي بدأت النهارده قرار مفيش شيشة في المطعم مهما كان مكسبها ايه قصاد خسارة أرواح وسلامة الناس.. اللي عايز شيشة سواء في مطعمي أو برا معاه الشيشة بتاعته يمشي بيها طالما انتوا مرتبطين بيها أوي كده ولازم يكون مكان مفتوح".

وكانت الحكومة المصرية قررت تعليق جميع الفعاليات أو الانتقالات ذات التجمعات الكبيرة، والتي تشمل 5 أشياء رئيسية، هي: المؤتمرات والموالد والمعارض والحفلات الغنائية والمهرجانات الفنية.

ورفض المتحدث، استباق الأحداث فيما يتعلق بحظر صلاة الجمعة لمنع انتشار الفيروس، لكنه أشار إلى إجراءات وقائية ستتخذها الوزارة عبر تعقيم المساجد.

وكانت دار الأوبرا المصرية علقت جميع أنشطتها الفنية، ضمن إجراءات احترازية لوزارة الثقافة المصرية، للتعامل مع فيروس كورونا.

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وفي أحدث إحصائية، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها للفيروس وصل إلى 59 حالة.