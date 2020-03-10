تراند اليوم : مفاجأة.. حمادة هلال يقتحم المهرجانات الشعبية ويتعاون مع حمو بيكا



في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف المطرب الشعبي المصري حمو بيكا، عن تعاونه مع المطرب حماده هلال في أغنية جديدة سيتم طرحها قريبًا.

ويبدو أن "هلال" يحاول اقتحام المهرجانات الشعبية، بعد ذيع صيتها خاصة بعد إثبات المطرب عمر كمال نفسه فيها عبر أغنية "بنت الجيران".

ونشر حمو بيكا مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب" برفقة حماده هلال من داخل استديو التسجيل وقال:"لن أتحدث كثيراً، لكن سوف تسمعون خيراً، وأقوى أغنية سوف تهزّ العالم العربي بأكمله".

بينما ذهب البعض إلى إمكانية اشتراكهم في إعلان لمنتج معين، عن طريق أغنية مشتركة لهما.

ومن ناحية أخرى، وبعد الجدل الذي أثارته أغنية حمو بيكا والتي طرحها مؤخراً وحملت عنوان "مهرجان دلقو الخمرة"، إذ تمّ حذفها عن "يوتيوب" فجأة من دون توضيح الأسباب، أعيد طرح الأغنية من جديد.

وكان أثير جدل حول حذفها، حيث أشار بعض المتابعين إلى أن للأمر علاقة بقرار نقابة المهن الموسيقية المصرية بمنع حمو بيكا ومطربي المهرجانات من الغناء، فيما أشار البعض الآخر إلى أن السبب قد يعود لكون لحن الأغنية مسروقاً من لحن أغنية "كتر خيري" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.