تراند اليوم : تسريبات فاضحة لفنانة شهيرة والأخيرة تلتزم الصمت



في الوقت الذي لم تنتهي قضية ارتباطها بفضائح المشاهير، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات فاضحة للفنانة المغربية سعيدة شرف.

ومن الجدير ذكره أن سعيدة شرف، متورطة في قضية حساب "حمزة مون بيبي"، ويبدو أن ما أظهرته التسجيلات المسربة سبب متابعتها في القضية.

ووفق المقطع الصوتي الذي تم نشره ، فالفنانة المغربية تواصلت مع أحد "هاكرز’"، من أجل قرصة حمزة مون بيبي، و إعادته الى جهة ما.

وتظهر سعيدة شرف وهي تطلب من شخص أن يقوم باختراق حساب مديرة أعمال المشاهير حياة جبران.

ومن خلال التسجيل، يجري تهديد المخاطب بالانصياع للأوامر أو اتخاذ إجراء معين، بحكم معرفة المتحدثة بشخص نافذ في السلطة.

ونشر النشطاء التسجيل على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وادعى ناشره أنه صاحب الحساب المثير للجدل "حمزة مون بيبي" حيث أطلق عليه نفس الاسم.

وكانت الفرقة الوطنية المغربية، قامت باستدعاء الفنانة المغربية سعيدة شرف، على خلفية مجموعة من المقاطع الصوتية التي تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهتها، نفت سعيدة شرف عبر خرجة إعلامية، الأخبار الرائجة حول اعتقالها، و وصفت ذلك بالحملة المغرضة التي تتعرض لها من قبل عصابة حمزة مون بيب’ مع قرب موعد الجلسات.

فيما لم تخرج سعيدة شرف بأي تصريح أو تكذيب للتسجيلات المسربة.







