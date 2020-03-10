تراند اليوم : فيديو/ فنانة شهيرة تدعو على الجزائريين بأن يصيبهم «كورونا»



نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُسرب للفنانة فلة الجزائرية، وهي تدعو بشكل غاضب أن يصيب المتظاهرين في بلدها بفيروس كورونا.

وانتشر المقطع بشكل واسع بين النشطاء، ونالت الفنانة على هجوم لاذع وانتقادات كبيرة بسبب دعائها بأن يصيب المتظاهرين فيروس كورونا.

وبعد هذا الجدل الكبير، اضطرت فلة إلى نشر مقطع فيديو قدمت فيه إعتذارها من الشعب الجزائري، مشيرةً إلى أن صراخها وشتمها للحراك بحالة نفسية صعبة تمر بها، ولكنها لم تسلم من الانتقاد والشائم.

وقالت:"أنا من شجعت على هذا الحراك المبارك، وحسبي الله ونعم الوكيل في من وزّع الفيديو، وهذا الفيديو للاعتذار؛ لأني والله كنت في وضع لا أحسد عليه".