نفاد التذاكر المخفضة في حفل شارموفرز ومسار إجباري

يستعد فريقا "مسار إجباري وشارموفرز"، لإحياء حفل غنائي، على مسرح مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس، بمشاركة الفنان الأردني عزيز مرقة، وذلك ضمن فعاليات حفلات الربيع. تم نفاد تذاكر الحفل المخفضة التي أضيفت إلى الحفل لمدة 48 ساعة فقط بقيمة 200 جنيه، على أن يتبقى الـ3 فئات الأخرى وهي: 48 ساعة فقط بقيمة 200 جنيه، على أن يتبقى الـ3 فئات الأخرى وهي: Advertisements الفئة الثانية 250 جنيهًا

الفئة الثالثة 400 جنيه

الفئة الرابعة 600 جنيه ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 27 مارس، في مركز المنارة للمؤتمرات، وتفتح الأبواب أمام الجمهور في تمام الساعة الـ 4 عصراً.يذكر أن الحفل تم نقله من ستاد القاهرة إلى المنارة، بعد تأجيل موعده لمدة أسبوعين، حيث كان من المقرر إقامته يوم الجمعة القادم بتاريخ 13 مارس. يوم الجمعة الموافق 27 مارس، في مركز المنارة للمؤتمرات، وتفتح الأبواب أمام الجمهور في تمام الساعة الـ 4 عصراً.يذكر أن الحفل تم نقله من ستاد القاهرة إلى المنارة، بعد تأجيل موعده لمدة أسبوعين، حيث كان من المقرر إقامته يوم الجمعة القادم بتاريخ 13 مارس.

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