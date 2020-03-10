موعد وتفاصيل انطلاق برنامج The voice senior

تنطلق أولى حلقات برنامج المواهب "The voice senior" في موسمه الأول بالوطن العربي بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، وذلك يوم 21 مارس عبر شاشة قنوات mbc.

ومن المقرر أن يضم البرنامج أصواتًا غنائية فوق الستين تحتفي بموهبتها، ضمن الموسم الأول، وتبدأ أولى الحلقات بمرحلة "الصوت وبس" مؤلّفة من حلقتين فقط قبل

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بضعة أيام.

وتضم لجنة التحكيم كل من النجوم الأربعة هاني شاكر، سميرة سعيد، نجوى كرم، ملحم زين، فيما يتولى تقديم البرنامجكل من ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذين يرافقان المشتركين خلف الكواليس وعلى المسرح.