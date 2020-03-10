شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يدرس مستجدات دورته الخامسة

يدرس حاليا مجلس إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، كل التفاصيل والأوضاع الراهنة لتحديد ما سيحدث خلال الايام المقبلة في الوقت الذي تجري تجهيزات المهرجان بشكل يومي علي قدم وساق، وفي حالة اعلان رسمي بالتأجيل سوف تعلن ادارة المهرجان ذلك في بيان رسمي وستعلم الجميع محليا

وعربيا ودوليا .

Advertisements

وفي إطار الخطة الإعلامية للمهرجان سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا في أقرب وقت ممكن لإعلان كافة تفاصيل الدورة الجديدة بحضور الرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة القديرة سميحة أيوب، النجم الكبير محمد صبحي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الدكتورة إنجي البستاوي المدير العام

للمهرجان، الفنان طارق صبري المدير التنفيذي للمهرجان، الفنان محسن منصور المشرف العام علي الورش .

يقام " شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي " تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCOبرئاسة سعادة المهندس محمد سيف الافخم .