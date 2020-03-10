هنا الزاهد تواصل تصوير فيلمها الجديد الغسالة

تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد "الغسالة"، ومن المقرر أن ينتهى مخرج الفيلم من كافة المشاهد خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن تدور أحداث فيلم "الغسالة" في إطار كوميدي، إخراج عصام عبدالحميد، تأليف عادل صليب. الجدير بالذكر يعد هذا الفيلم التعاون الثانى للفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد بعدما قدما سويا فيلم "قصة حب"، والذى عرض موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحا لافتا، ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة. الزاهد بعدما قدما سويا فيلم "قصة حب"، والذى عرض موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحا لافتا، ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.

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