ابنة السفير بالصدراة بعد منازعات أكين وسنجار حول نارة

حظيت الحلقة 12 من المسلسل التركي ابنة السفير باستحسان الملايين من المشاهدين بمختلف أنحاء الوطن العربي، وزاد البحث عليها مما جعلها تتصدر محرك البحث بالمملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن شهدت الاحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة.

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وعلى مدار ساعتين ونصف من الاحداث المثيرة التي شهدت عودة أكين إلى موغلًا كي يتحدي سنجار ونارة من جديد، وتمكن من التسلل الى عائلة سنجار من خلال موغى شقيقة غديز وشقيقة سنجار مما سيصاب الأخير بالصدمة، ويعاتب شقيقته ويوبخها

بشدة بسبب مقابلتها بأكين على الرغم من عدم معرفتها سوء اكين وحقدة الشديد على أخيها، وتستمر الأحداث مابين منازعات ستجار مع اكين وبحثه عن الحقيقة المخبأه من قبل نارة.

والمسلسل بطولة أنجين أكيوريك ونسليهان أتاجون وأوراز كايجلار أوغلو، وايردال كوشوك كومورجو، وإليدا ألدر، دوغكان بولات وغيرهم من النجوم، وتم تصوير معظم مشاهده في منطقة موغلا.

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وكل يوم اثنين يكون موعد عشاق ابنة السفير مع الحلقة الجديدة، حيث يتم عرض المسلسل بشكل أسبوعي،

في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما تُعرض في الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتبثه قناة "ستار تي في" التي تعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية والتي عرفها الجمهور بعد عرض العديد من المسلسلات التركية التي لاقت نجاحًأ جماهيريا واسع ومنها:"مسلسل حب أعمى، ومسلسل حب للإيجار، ومسلسل جسور، ومسلسل الجميلة".

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يذكر أن أول حلقة من ابنة السفير عُرضت يوم ١٧ من شهر ديسمبر الماضي، ونالت مكانة خاصة في قلوب الملايين من مختلف أنحاء العالم العربي، خاصة ممن اعتاد على متابعة الأعمال التركية، وتمكنت الحلقة من تحقيق إيرادات كبيرة للشركة المنتجة بسبب نسبة المشاهدات.