دنيا سمير غانم تواصل تصوير فيلم "تسليم أهالي" بالمنصورية

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، اليوم الثلاثاء، بإحدى فيلات المنصورية.
يشارك الفنانة دنيا سمير غانم فى بطولة الفيلم كلمن هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، محمد أوتاكا، بينما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف، منهم سمير غانم، إيمى سمير غانم، لوسي.
جدير بالذكر أن "تسليم أهالي" يعتبر بمثابة عودة جديدة للفنانة دنيا سمير غانم للسينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، عقب طرح فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي.
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