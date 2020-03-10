ممثل مصري شهير يهاجم عمرو دياب بسبب مطربي المهرجانات!!

ميرنا وليد - بيروت - لاتزال قضية ما عرف بمطربي المهرجانات في مصر تأخذ الكثير من الأخذ والردّ، ولاسيما بعد الحديث عن إمكانية تراجع الفنان المصري ​هاني شاكر​ عن قراره بمنعهم عن الغناء، وجديدها ما قام به الممثل المصري ​زكي فطين عبد الوهاب​ بمهاجمته للفنان المصري ​عمرو دياب​ وذلك من باب دفاعه عن مطربي المهرجانات.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أنا عارف إن في ناس هتزعل من الكلام اللي هقوله، لكن بعد الهجوم الشرس على أغاني وموسيقى المهرجانات.. نفسي أفهم عمرو دياب مُلقب بالهضبة .. بمناسبة إيه".

وتابع: "أغانيه وألحانه وكلمات أغانيه هي هي من ٢٠ سنة.. ده إفلاس فني ما بعده إفلاس.. أغاني المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع أكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ حلمي بكر".

وبعد الإنتقادات الكثيرة التي تعرض لها، عاد وردّ عبد الوهاب قائلاً:"أغاني المهرجانات بتعجبني لأن اللحن والايقاع فيها catchy وفيها مواضيع غير قصص الحب وعذاب الحب.. وكأن مفيش حاجة نتكلم عنها غير الحب".

وأضاف: "رأيي في أغاني عمرو دياب ده مش إهانة ده مجرد رأي.. أنا شيلت البوست لأن من حقك تختلف معايا أو إنك ترى إني ممثل فاشل.. ده حقك.. لكن الشتيمة مش من حقك".