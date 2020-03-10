ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يتضمن مقطع صوتي للفنانة ​فلة الجزائرية​، إذ كانت غاضبة جداً وتهاجم فيه المتظاهرين في بلدها، داعيةً عليهم الإصابة بفيروس ​كورونا​.

وأثار هذا المقطع جدلاً كبيراً بين المتابعين الذي إستغربوا حديثها هذا، وإنتقدوا كلامها وطالبوها بالإعتذار.

وبعد هذا الجدل الكبير، إضطرت فلة إلى نشر مقطع فيديو قدمت فيه إعتذارها من الشعب الجزائري، مشيرةً إلى أن صراخها وشتمها للحراك بحالة نفسية صعبة تمر بها، ولكنها لم تسلم من الانتقاد والشائم.

وقالت:"أنا من شجعت على هذا الحراك المبارك، وحسبي الله ونعم الوكيل في من وزّع الفيديو، وهذا الفيديو للاعتذار؛ لأني والله كنت في وضع لا أحسد عليه".

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كانت هذه تفاصيل خبر تسريب مقطع صوتي لـ فلة الجزائرية تدعي فيه على الجزائريين الاصابة بكورونا-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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