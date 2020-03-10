ميرنا وليد - بيروت - بعد إنطلاق عرض مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" على أحد المنصات الرقمية، تعرض كل من الممثل المصري ​آسر ياسين​ والممثلة المصرية ​منة شلبي​ اللذين يقومان ببطولة العمل إلى إنتقادات كثيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أشار المتابعون إلى أن العمل يهين مرضى ​التوحد​.

ونشرت والدة طفل مصاب بالتوحد صورة من المسلسل وعلّقت بالقول :" السلام عليكم ...دلوقتي فيه مسلسل بيتذاع على قناة شاهد ودي مشفرة وباشتراك بطولة منة شلبي بيقدم شكل الشاب التوحدي على انه قاتل وبيقتل من غير سبب علشان يفرغ طاقته هل الكلام ده ينفع".

وأضافت :"واحنا داخلين على شهر التوعية بالتوحد يكون مسلسل يقدم شكل شاب توحدي بالصورة دي نكلم مين ولانشتكي ازاي على المهزلة دي."



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كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين ومنة شلبي متهمان بإهانة مرضى التوحد!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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