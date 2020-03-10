هذه نصيحة نجوى كرم لمحبيها بعد إنتشار فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن إنتشر ​فيروس كورونا​ في العالم، ومع إزدياد الحالات المرضية في لبنان والشرق الاوسط، طلب أحد المعجبين من الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ ان تحترس وتنتبه على نفسها.

فردت نجوى طالبة من محبيها أن ينتبهوا على أنفسهم، وكتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي :"توقوا كتير بس ما تتوسوسوا"، في إشارة منها الى ضرورة الانتباه، من دون ان يصبح الامر وسواسا للناس، وتجميد حياتهم بسبب هذا الفيروس.

يذكر أن لبنان قد شهد أكثر من 40 حالة إصابة بهذا الفيروس.

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