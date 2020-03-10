ميرنا وليد - بيروت - نعت المغنية العالمية ​كايتي بيري​جدتها التي توفيت يوم أمس برسالة خيالية مؤثرة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بجدتها الراحلة، وأرفقتها برسالة طويلة أعربت فيها عن حزنها الشديد لوفاتها.

وتخيلت بيري لو أن طفلها الحامل به حالياً من خطيبها الممثل العالمي أورلاندو بلوم سيلتقي بجدتها في مكان ما قبل ولادته إلى هذه الحياة، لتقبله الأخيرة على جبينه، قائلةً:"قلبي يأمل ذلك".

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبيري يظهرها بالقرب من جدتها في المستشفى وتخبرها بأنها حامل، وذلك قبل وفتها بيوم، وقد بدا الفيديو مؤثرا ونال رواجا كبيرا بين المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كايتي بيري تنعى جدتها برسالة خيالية مؤثرة-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.