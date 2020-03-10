أنغام ليست الوحيدة التي إنفصلت بعد وقت قصير من زواجها.. هذه الفنانات سبقنها

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ خبر طلاق الفنانة ​أنغام​ الجمهور بعد عام واحد فقط على اعلان زواجها من الموزع الموسيقي ​أحمد ابراهيم​ . فالعلاقة التي كانت تجمعهما أمام الناس هي علاقة حب قوية وكيمياء بين الفنانة والموزع الموسيقي.

إلا أن ​انغام​ ليست الوحيدة التي تم طلاقها بعد فترة قصيرة من الزواج، بل هناك عدد كبير من الفنانات والفنانين، منهم الممثلة المصرية ​ناهد السباعي​ وزوجها رجل الأعمال ​محمد عبد​ ربه، حيث فاجأت ناهد الجميع بعد عقد قرانها بأيام قليلة وقبل زفافها بساعات بإلغاء العرس، وأكدت في أحاديث تلفزيونية عديدة أنها لم تشعر بالارتياح نحو العريس.

علاقة حب بين الفنانة الأردنية ​مي سليم​ والفنان وليد فواز، تبعها زفاف وشهر عسل ، إلا أن الجميع فوجئ بخبر الطلاق بعد 26 يوماً فقط من الزواج، وقد شكل الخبر صدمة خصوصاً بعدما أعلن وليد على عن أنه تعجل في الزواج من مي.

ايضا الفنان المصري تامر عاشور انفصل عن زوجته ​سمر أبو شقة​ بعد زواجه بشهر واحد، وكان الفنان المصري ​أحمد فهمي​ أعلن انفصاله عن زوجته منة، إبنة الممثل المصري ​حسين فهمي​ بعد أيام من إحتفاله بعيد ميلادها، وبعد أسابيع قليلة من الانفصال إرتبط بالفنانة ​هنا الزاهد​.

وتبقى حالة إنفصال الممثل المصري الراحل ​رشدي أباظة​ من ​الشحرورة صباح​ الأسرع في الوسط الفني، ورغم تأكيد البعض أنهما انفصلا بعد يومين، إلا أن قسمت رشدي أباظة أكدت في العديد من حواراتها المسجلة أن الانفصال وقع بعد أسبوعين من زواجهما عام 1967.