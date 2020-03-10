حمو بيكا بعمل جديد مع حمادة هلال- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان الشعبي المصري ​حمو بيكا​ عن تحضيره لعمل جديد مع الفنان المصري ​حمادة هلال​، إذ نشر عبر "يوتيوب" مقطع فيديو ظهر فيه برفقة هلال من داخل ستوديو التسجيل، وقال :"لن أتحدث كثيراً، لكن سوف تسمعون خيراً، وأقوى أغنية سوف تهزّ العالم العربي بأكمله".

ومن ناحية أخرى، وبعد الجدل الذي أثارته أغنية حمو بيكا والتي طرحها مؤخراً وحملت عنوان "مهرجان دلقو الخمرة"، إذ تمّ حذفها عن "يوتيوب" فجأة من دون توضيح الأسباب، أعيد طرح الأغنية من جديد.

وكان أثير جدل حول حذفها، حيث أشار بعض المتابعين إلى أن للأمر علاقة بقرار نقابة المهن الموسيقية المصرية بمنع حمو بيكا ومطربي المهرجانات من الغناء، فيما أشار البعض الآخر إلى أن السبب قد يعود لكون لحن الأغنية مسروقاً من لحن أغنية "كتر خيري" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

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