بالصور- سارق منزل نانسي عجرم إلى مثواه الأخير

ميرنا وليد - بيروت - نشرت رحاب بيطار، محامية أسرة ​محمد الموسى​، سارق منزل الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، والذي قتل على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً من مراسم دفن السارق، وبيّن النعش محمولا على الأكتاف، وعلقت :"محمد الموسى إلى مثواه الأخير".

وتابعت : "اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بجنة عرضها السموات والأرض. اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن".

يذكر أن الاجراءات والجلسات القانونية كانت قد تأجلت بعد ان كان من المفترض ان تحصل هذا الاسبوع بسبب فيروس كورونا.

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