كارول سماحة تطرح برومو كليب أغنيتها "مش هعيش"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ برومو كليب أغنيتها الجديدة "مش هعيش" التي أطلقتها منذ أيام، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تعاملت فيه مع المخرج اللبناني جاد شويري.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وتم تسجيلها في أحد الستديوهات بمصر.

ومن ناحية أخرى، كانت تحدثت سماحة مؤخراً عن علاقتها بإبنتها الوحيدة تالا من زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وكيف تغيرت حياتها بعد ولادة طفلتها وحتى فكرتها في الإنجاب، إذ قالت :"كان بدي خلف رجال"، لكن إبنتها إستطاعت أن تغير تفكيرها هذا، وأصبحت تتمنى إنجاب طفلة ثانية.

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