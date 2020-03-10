بالتفاصيل...أنغام إنفصلت عن أحمد إبراهيم قبل أشهر ورفعت دعوى خلع عليه

ميرنا وليد - بيروت - أفادت مصادر صحافية مطلعة ان إنفصال الفنانة المصرية ​أنغام​ عن زوجها الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​ قد حصل قبل أشهر عديدة وليس بالامس، وانها رفعت دعوى خلع وقتها، ما رفضه هو، مشيرا الى انه أراد الانفصال بطريقة ودية.

سبب ملاحظة المتابعين للموضوع أمس، جاء بعد أن عايد إبراهيم زوجته الأولى بمناسبة يوم المرأة العالمي، من دون أن يذكر أنغام عندها لاحظ النشطاء أن أحمد وانغام ألغيا متابعة بعضهما على مواقع التواصل.

وحسب ما جاء في تقرير ET بالعربي حدث الانفصال قبل حوالى 5 أشهر والدليل على ذلك ان ابراهيم قال خلال لقاء تلفزيوني أنه متواجد في لبنان برفقة الملحن وليد سعد في إحدى المناسبات الفنية، وتقابل مع أنغام في بيروت بالصدفة، ما يؤكد أنهما كانا منفصلين وقتها.

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