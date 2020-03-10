تراند اليوم : وفاة نجم مسلسل Game of thrones في ظروف غامضة

لم يدرك أيام الاحتفال بأعياد الميلاد، فبشكل مفاجئ توفي أحد نجوم مسلسل “صراع العروش” Game Of Thrones، في منزله، ليلة عيد الميلاد.

فقد توفي الممثل “اندرو دنبار” عن عمر ناهز الـ 30 عامًا، في منزله في مدينة بلفاست الايرلندية، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا مترو” البريطانية.

وبالإضافة إلى دوره في مسلسل “جيم أوف ثرونس” قام بدور البطولة في Theon Greyjoy، كما أنه عمل أيضًا في برامج تلفزيونية ناجحة مثل Line Of Duty و Derry Girls خلال حياته المهنية.

وترجع أصول “أندرو” إلى مدينة بورتراش بأيرلندا الشمالية، وقدم أصدقاؤه التعازي في وفاته المفاجئة والتي لم يتوصل إلى سببها حتى الآن.