تراند اليوم : هكذا هنأت نجلاء بدر الفنانة يسرا بعيد ميلادها

هنأت الفنانة نجلاء بدر الفنانة يسرا بعيد ميلادها ونشرت صورا لها معها وفيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام “.

وعلقت نجلاء بدر قائلة ” Happy birthday.. احلى سيفا او يسرا في الدنيا كلها ..بحبك “.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات كالآتى :

كل سنة وهى طيبة – قمرات – الحلوين

يذكر أن عددا من الجمهور اتهموا الفنانة يسرا بمهاجمتها الفنان محمد رمضان، وذلك عندما قالت :”اذا لم يقدر الناس عملك ولا يرونك اسطورة .. لن تصبح اسطورة مطلقًا”، خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات الكبرى.