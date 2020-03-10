تراند اليوم : مايا دياب تجهل إقحام اسمها بالمشاركة بأغنية “بنت الجيران”

إنتشر بالفترة الماضية عدد كبير من المقالات التي تتحدث عن قرار سابق لمشاركة الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ في فيديو كليب أغنية “​بنت الجيران​” التي ما تزال تحظى بجدل واسع في مصر وخارجها، وبأن مايا ستظهر ضيفة في العمل الذي يصور في بيروت، كما انتشرت أخبار أنّ مايا سبب خلاف عمر كمال وحسن شاكوش الذي كان رافضاً فكرة مشاركة مايا في الكليب.

وقد علمنا أن لا علاقة لمايا بهذا العمل لا من قريب ولا من بعيد وهي لم تقرر ولم تعلن عن أي خبر يقول أنها ستشاركم هذه الاغنية ، فهل تقصد الفنانين ادخال اسم مايا دياب بالعمل للمزيد من التسويق له قبل أن تنتشر الاغنية بشكل كبير وتحقق أرقاما عالية؟