تراند اليوم : كاميلا كابيلو متعبة بسبب علاقتها بـ شون مينديز..فهل ينفصلان؟

أعربت المغنية العالمية ​كاميلا كابيلو عن تعبها بسبب علاقتها العاطفية مع المغني العالمي شون مينديز ​، وذلك كون هذه العلاقة وبعد 8 أشهر عليها، أصبحت تستنزفها لأنها مليئة بالعاطفة الشديدة، كما أنها تعبت من ملاحقة مصوري الباباراتزي لهما.

وخلال حديثها مع جيمي هيل خلال حفل الـGlobal Awards الأسبوع الماضي، أشارت إلى شعورها بأنها مشغولة للغاية، لذلك تحاول أن تصبح أهدأ وتضفي ذلك على علاقتها مع مينديز.

وعن تعاونهما مرة جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما “SENIORITA”، قالت كابيلو أنها تريد المزيد من التعاون الفني مع مينديز، ولكن الوقت ما زال مبكراً، مضيفة: «ما زلنا في العشرينات من العمر