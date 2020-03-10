ماجد المصري يستعد لبطولة «الوجه الآخر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم ماجد المصرى، لتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد “الوجه الآخر”، يوم 21 مارس الجارى، وهو العمل الذى يعد قصته في الأساس، ويكتب له السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلى، ويخرجه سميح النقاش.

ومن المقرر أن يظهر ماجد المصرى في أحداث المسلسل بشخصية مهندس، يدخل في عدة أزمات، أبرزها صراع على المال بطريقة غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور.

ويعد المسلسل ثانٍ بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل “بحر”، ويشارك في بطولتة ماجد المصرى، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات مع بعض الشباب.

ومن المقرر أن يغيب ماجد المصرى عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل “زلزال” مع النجم محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، بينما عرض له آخر أعماله “بحر” من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.