ليلى إسكندر: انفصلت عن زوجي الأول بعد 5 أيام واعتنقت الإسلام بكامل إرادتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر لأول مرة عن كواليس زيجتها الأولى من رجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، لافتة إلى أنه كان صديقها لـ7 سنوات.

ليلى حصلت على طلاقها من رائد بعد 5 أيام فقط على زواجهما، لافتة إلى أن صداقتهما لم تنجح في احداق اتفاق بينهما كزوجين، وقالت: «لم يحدث تفاهم بيننا كزوجين ورأينا أنفسنا كصديقين فقط»، مشيرة إلى أنه صديقها حتى الأن، كما أنها حرصت على تعريفه لزوجها الحالي، الفنان السعودي يعقوب الفرحان، حتى قبل اتمام زواجهما.

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الفنانة اللبنانية اعترفت بأنها لم تكن تؤمن بمؤسسة الزواج حتى ارتبطت بالفرحان بعد قصة حب نشأت بينهما، حيث نجح والد ابنها الوحيد «يوسف» في تغيير وجهة نظرها في الزواج، وهذا ما أوضحته بقولها: «أبو يوسف تاج راسي وزوجي، وخلاني أؤمن بمؤسسة الزواج واعطاني أجمل نعمة في الحياة وهي الأمومة، وأنا ما أحب هذه الدراما بحياتي بس الناس تحب تركب وتؤلف، وعندما تزوجت (رائد) ما كنا مغرومين كي نتزوج بل كنا أصدقاء وقلنا سنتزوج لأنه كان لازم نتزوج وكان عمري وقتها 21 عاما وما ضبطت».

الفرحان لم يكن السبب في اعتناق ليلى للإسلام، حيث شددت الفنانة اللبنانية على أنها اعتنقت الإسلام بكامل إرادتها وعن قناعة تامة، وذلك خلال استضافتها في برنامج «السندريلا» مع صالح الراشد، حيث قالت: «أقرأ كثيراً، وعندي أسئلة مستمرة عن الوجود، وعندما قرأت القرآن الكريم، اقتنعت بالإسلام، ونحن جميعاً في الأساس مسلمون، وإنما منّ يؤمن بالنبي محمد فهم المؤمنون، اعتنقت الإسلام ولكن ديني الإنسانية».