تشييع جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد شهرين على مقلته، تم تشييع جنازة السوري محمد الموسى، ووارى جثمانه الثرى في دمشق، وذلك بعد أن انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من تشريح الجثمان مجدداً في أعقاب وصوله للأراضي السورية.

رهاب بيطار رئيس لجنة الدفاع عن محمد الموسى نشرت صوراً من مراسم الجنازة والدفن، معلقة عليها: «اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض ، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن».

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المحامية السورية كانت قد كشفت عن أنه سيتم تشريح جثمان المتهم بالتسلل إلى منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بغرض السرقة في دمشق مجدداّ على يد لجنة طب شرعي عالية المستوى، ومن ثم يتم موارة الجثمان الثرى في العاصمة السورية دمشق، وقد لفتت بيطار إلى أن جثمان القتيل كان «متعفناً» عند نقله من الحدود اللبنانية إلى السورية.

المفاجأة التي فجرتها رهاب هي أن زوج الفنانة، والمتهم بقتل الموسى، فادي الهاشم، قد سافر إلى خارج لبنان بما يتنافى مع قرار منعه من السفر لحسن استكمال تحقيقات القضية، حيث قالت في مقطع فيديو نشرته: «في مفاجأة غير سارة حبيت أوصلكن إياها وبالأحرى إنه منتهى الظلم، إنه معقول فادي الهاشم مسافر بره البلد بعد ما حطينا منع سفر عليه»، مضيفة: «ومرته للمرحوم وإحنا على الحدود منعها القاضي من السفر، في أكتر من هيك مهزلة حبيت بس كل العالم يعرف هيك الموضوع».

يُذكر أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجهت تهمة القتل العمد للطبيب فادي الهاشم، وذلك بموجب المادة 547، التي تتراوح عقوبتها بين 15 سنة و20 سنة، لكنها عطفتها على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابًا تخفيفية حتى يُعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعًا عن النفس.