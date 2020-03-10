حفل عيد ميلاد مفاجئ لهيفاء وهبي.. والفنانة تشعل الأجواء بالرقص على «بنت الجيران».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ صناع مسلسل “أسود فاتح” بطلة العمل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بحفل كبير أعد خصيصا للاحتفال بعيد ميلادها خلال كواليس تصوير المسلسل.

الفنانة اللبنانية ظهرت خلال مقطع فيديو، أثناء دخولها موقع التصوير قبل أن يفاجئها العاملين بالمسلسل بالطبول والبالونات للإحتفال بعيد ميلادها، وهو ما أسعدها كثيرا.

هيفاء أشعلت الحفل بالرقص على نغمات الأغاني، وكان من أبرزها أغنية المهرجانات “بنت الجيران”، وقد تألقت في الحفل بفستان أبيض قصير بتصميم “البالطو”، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج كثيف.

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ومسلسل “أسود فاتح” من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، و شريف سلامة، وروجينا، وعمر السعيد، ورانيا منصور، ونبيل نورالدين، وحنان سليمان، وفراس سعيد، ونانسي صلاح، وناصر سيف، وآخرين، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية لكل من شريف يسري، وإبراهيم ربيع، محمد التيه، وإخراج كريم العدل.

كما تنتظر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أيضاً طرح فيلمها الجديد «أشباح أوروبا»، بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للفيلم، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة، والعمل من إخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.