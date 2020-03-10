كيفانج تاتليتوج وزوجته آخر رومانسية في الشارع بأحدث ظهور لهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» في أحدث ظهور مع زوجته، منسقة الأزياء باشاك ديزر خلال خروجهما من سهرة عشاء.

الزوجان كانا برفقة صديقهما، المنتج التركي كرم شآتاي، صاحب شركة «القمر» في مطعم للأسماك بمنطقة ارناؤوط كوي، وعندما لاحظ كيفانج تركيز فلاشات المصورين عليه، حرص على أن تكون زوجته معه في الصور، حيث طلب منها الوقوف إلى جانبه، ولك يكتف بهذا القدر، إذ ظل ممسكاً بيدها واحتضنها بشكل أراد معه توصيل رسالة معينة للجميع، وهي استقرار علاقتهما الزوجية.

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية، كُللت بالزواج.

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من ناحية أخرى، كان مسلسل «الاصطدام» آخر عمل درامي عُرض لكيفانج الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، كما عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.

نجم «العشق الممنوع» يخوض مغامرة جديدة من خلال اتفاق مثير مع شركة «هارلي دافيدسون»، ويتضمن الاتفاق جولتين ستنظمهما الشركة خلال شهري يونيو وأغسطس بدول متنوعة في أوروبا منها فرنسا، بلجيكا، في الجولة الأولى وكرواتيا، وإيطاليا في الجولة الثانية، بالتعاون مع 20 شخصية عالمية من مختلف المجالات، أبرزهم، النجم الوسيم المعروف بعشقه للدرجات النارية، ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة الجولة الأولى 295 ألف يورو، والثانية 255 ألف يورو .

كيفانج من المنتظر أن يبدأ مغامرته من فرنسا يوم 6 يونيو المقبل، وبذلك يتخلى الفنان التركي عن وعده لوالدته بعدم استخدام الدراجة النارية في أعقاب الحادث الذي تعرض له قبل 4 سنوات.