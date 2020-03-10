القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتحل إلى روسيا لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين ومناقشة وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية.
كورونا حاضر في لقاء أردوغان وأمين الناتو
أردوغان على باب بوتين محبوسا مع قاهر العثمانيين
ولكن كثيرا من المفاجآت السلبية كانت في انتظار الخليفة الموهوم أولها الانتظار لوقت طويل لمقابلة الرئيس الروسي، وهو الأمر الذي كشفت عنه قناة روسيا 1 الحكومية.
كما كان في استقباله صورة القائد العسكري ألكسندر سوفوروف، الذي هزم العثمانيين في كثير من المعارك بين عامي 1774 و1786، وتحت تمثال الإمبراطورة كاترين الثانية وقف وزراء أردوغان صاغرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يهين أردوغان في حضرة "قاهر العثمانيين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.