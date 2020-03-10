بوتين يهين أردوغان في حضرة "قاهر العثمانيين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتحل إلى روسيا لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين ومناقشة وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية.

كورونا حاضر في لقاء أردوغان وأمين الناتو

أردوغان على باب بوتين محبوسا مع قاهر العثمانيين



ولكن كثيرا من المفاجآت السلبية كانت في انتظار الخليفة الموهوم أولها الانتظار لوقت طويل لمقابلة الرئيس الروسي، وهو الأمر الذي كشفت عنه قناة روسيا 1 الحكومية.

كما كان في استقباله صورة القائد العسكري ألكسندر سوفوروف، الذي هزم العثمانيين في كثير من المعارك بين عامي 1774 و1786، وتحت تمثال الإمبراطورة كاترين الثانية وقف وزراء أردوغان صاغرين.