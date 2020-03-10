عيد ميلاد هيفاء وهبي.. مفاجأة تحولت إلى جرعة فرح في موقع التصوير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تكن النجمة هيفاء وهبي تتوقّع أن يتحوّل موقع تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح" في بيروت إلى مكانٍ للاحتفال بمناسبة عيد ميلادها بطريقة فريدة، وهي الّتي تكرّس معظم وقتها راهناً لتصوير مشاهدها استعداداً للسباق الرمضاني.

هيفاء وهبي، الّتي يُصادف عيد ميلادها في العاشر من شهر آذار/مارس، وجدت نفسها أمام موقع مزيّن بالبالونات الوردية وفرقة موسيقيّة استقبلتها بأجواء احتفاليّة، حيث فاجأتها مديرة أعمالها ساندرا نهرا وأصدقاؤها بطريقة غير مُتوقّعة، ونشرت هيفاء التفاصيل في مجموعة "ستوري" على تطبيق الصور إنستغرام.

وفرحة هيفاء وهبي الممزوجة بصدمة المفاجأة رافقتها أجواء عفويّة، فظهرت في أحد الفيديوهات المُتداولة وهي تعزف على الطبلة وتتمايل رقصاً على إيقاع فرقة Parade مع الممثلة المصرية روجينا والمخرج كريم العدل.

في سياقٍ متصل، طغى اللون الوردي على عيد ميلاد هيفاء وهبي، فتمنّى محبّوها لها على مواقع التواصل الاجتماعي حياة وردية مليئة بالسعادة والنجاح، ووصفها البعض بـ "باربي" وآخرون بالـ "تشيز كيك".

ولم تنته الاحتفالات بعيد ميلاد نجمة تحوّلت إلى مصدر إلهامٍ وفق ما غرّد كثيرون قبل ساعات في يوم المرأة العالمي، فمعجبو أيقونة الجمال والنجاح هيفاء وهبي ضربوا موعداً جديداً لتحويل عيد ميلاد نجمتهم المفضلة إلى حدثٍ فريد من نوعه على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ #HappyBirthdayHaifa في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت بيروت.

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ولن يقتصر هذا الموعد على التغريد عبر منصّات التواصل الاجتماعي احتفالاً بالمناسبة، بل سيتضمّن إطلاق مفاجأةٍ أعدّها محبّو هيفاء وهبي من عدد كبير من الدول لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد لكنها مختلفة عن مفاجآت السنوات الماضية.

وبذلك تكون هيفاء وهبي "شاغلة كلّ الناس" بمناسبة عيد ميلادها وجرعة فرح لكلّ من شاهد المقاطع المصوّرة من عيد ميلادها، فماذا ينتظرها من مفاجآت في الساعات المقبلة؟

تجدر الاشارة، الى أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي كانت قد أطلقت تحدياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع فيه بين التوعية من فيروس كورونا والمتعة لمتابعيها.

وتوجهت هيفاء بالسؤال لمتابعيها عبر "تويتر": "أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل ايديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي haifavscorona".

وتحت هاشتاج haifavscorona انتشرت العديد من الفيديوهات التي ترصد قيام الأطفال والكبار بغناء أغاني هيفاء وغسل اليدين للوقاية من الفيروس المستجد.