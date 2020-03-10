شكرا لقرائتكم عبر فيديو كليب.. كايتي بيري تكشف سراً صغيراً لمعجبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت نجمة البوب الأميركية كايتي بيري نبأ حملها في فيديو كليب أغنيتها الأخيرة.

وغردت بعد ذلك إلى متابعيها البالغ عددهم 108 ملايين عبر "تويتر"، "سعيدة جدا لعدم اضطراري بعد الآن إلى ابتلاع بطني أو حمل حقيبة يد كبيرة أينما تنقلت" لإخفاء الحمل.

وقبيل ذلك، نشرت المغنية الأميركية البالغة 35 عاما، مقطعا من فيديو كليب أغنيتها الأخيرة "نيفر وورن وايت" التي أثارت تكهنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها راحت في اللقطات الأخيرة تلامس بطنها المتكور.

Advertisements

ومن ثم دعت متابعيها مباشرة عبر "إنستغرام" إلى مشاهدة الفيديو كليب "حتى النهاية. فهناك سر صغير ينمو".

وكايتي بيري المعروفة بأغانٍ مثل "آي كيسد إيه غيرل" و"رور"، مخطوبة إلى الممثل البريطاني أورلاندو بلوم الذي شارك في سلسلة أفلام "لورد أوف ذي رينغز" و"بايريتس اوف ذي كارابيين".

وهو أول طفل لها والثاني لأورلاندو بلوم (43 عاما) الذي له ابن مع عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير.