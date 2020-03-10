شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز يستغل خبر انفصال أنغام ويوجه رسالة غير مباشرة لأخته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقحم الفنان وائل عبد العزيز نفسه في قضية انفصال النجمة أنغام و الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ليوجه رسالة غير مباشرة إلى شقيقته ياسمين عبد العزيز، محذرها من نفس المصير بسبب فارق السن بينها وبين الفنان أحمد العوضى.

وكتب وائل عبد العزيز، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، تعليقا صادما على خبرانفصال أنغام وإبراهيم، حيث قال:" شيء طبيعي ومؤكد.. أصغر منك هيستفيد وهيمشي".





وعن آخر تطورات الأزمة بين ياسمين وشقيقها وائل، نشرالأخير فيديو تحدث فيه عن الأزمة بينه وبين شقيقته، وأنه بعد انفصال ياسمين عبد العزيز، وتحديدا في حفل عيد ميلادها، تواصل معها وسألها عن الصور التى نشرتها مع العوضى، وأنهم غير معتادين على ذلك منها، لتؤكد له أنها حرة فيما تفعل.

وقال وائل: "ربنا يوفقك يا ياسمين وينجحك فى حياتك.. أنا قسمًا بالله وممكن أتكلمت بشكل يضايق أنا آسف.. أنا كل اللى عاوزة أعرف طبيعة العلاقة دى إيه.. لأن الكلام كان كتير جدًا.. من النهاردة اعتبرينى برة حياتك وإنتى حرة فى حياتك ومستقبلك.. ومش قادر أعيش بالشكل ده والمنظر ده.. ربنا يوفقك".

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أحمد العوضى رد على الفيديو ولكن فى اتجاه آخر غير الهجوم على وائل أو الدفاع عن نفسه، ولكنه اختار طريق الرومانسية، حيث نشر فيديو لمشاهده مع النجمة ياسمين عبد العزيز، من مسلسل "لآخر نفس"، والذى قدماه سويا فى رمضان الماضى، والمفارقة أن وائل عبد العزيز شاركهما فى المسلسل.

عدد كبير من الفنانين تفاعلوا مع الأزمة المشتعلة، وكثيرون أبدوا تعاطفا مع النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، بينما هاجم آخرون وائل عبد العزيز، وطريقته فى الحديث، وأسباب تفجير هذه الأزمة فى الوقت الحالى، وأيضا لماذا لم يتحدث معها بشكل شخصى، ولماذا انتقلت الأمور العائلية إلى صفحات السوشيال ميديا.

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز ردت على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة: "بحبك يا أحمد"، وقام أيضًا العوضى بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ"بحبك يا ياسمين"، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.