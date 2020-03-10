شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يؤجل جلسة قضية قتيل فيلا نانسى عجرم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقررتأجيل الجلسة التي كانت ستعقد صباح اليوم الثلاثاء والمتعلقة بقضية فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بشأن قيامه بقتل الشاب محمد الموسى داخل منزله قبل شهرين تقريبا.

وقال المحامي أشرف الموسوي، أن جلسة التحقيق المقررة صباح اليوم مؤجلة بسبب الأوضاع الصحية التي تسود لبنان نتيجة فيروس كورونا، وذلك بناء على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تحدد جلسة قادمة لاستكمال التحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وإجراء ما يراه مناسبا لختم التحقيق.

وأعلنت رهاب البيطار، محامية محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، عن دفن جثمانه، بعد أزمات أكثرمن شهرين واجهها الجثمان كان أخرها نقله إلى سوريا واستخراج شهادة الوفاة.

ونشرت رهاب البيطارعبر حسابها بموقع "فيس بوك" مجموعة صور لجنازته، معلقة عليها :"اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن".

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ووصل جثمان محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد شهرين من وقوع الحادث، بعد عدة أزمات، بينما بكيت والدته بعد رؤيتها الجثمان الذى كان فى حالة تعفن، وفقا لحديث المحامية رهاب بيطار.

ونشرت رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، صورا وفيديو لوصول الجثمان، ولحظة لقاء والدته بها، عبر صفحتها بموقع فيس بوك وعلقت قائلة:" لحظة لقاء الأم بفلذة كبدها.. ما أصعبها على قلب الأم".

يشار إلى أن رهاب بيطار أعلنت من قبل انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة، السورى محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك"، "وأخيرا انتهت رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات شهادة الوفاة".