شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا هنأت هند صبرى و بسمة يسرا بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة هند صبرى، النجمة يسرا بعيد ميلادها متمنيه لها السعادة و النجاح في حياتها، وشاركت هند صور تجمعها بيسرا عبر حسابها على انستجرام، و كتبت عليها قائلة:" إنتي غالية على الكل وغالية علي أنا شخصيا لأسباب كثيرة وعديدة دايما روحك حلوة .. دايما جابرة الخواطردائما محبة وإيجابية وجدعة و عشان كده إنتٍ أميرة قلوبنا" .

كما هنأتها الفنانة بسمة، قائلة:" من أول مرة شفتك بتمثيل وأنتٍ idol.. أما بقى لما عرفتك بعيد عن الشاشات لقيت أحلى وأجدع بني أدمة.. كل سنة وأنتي قمر".









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بسمة

وتحتفل الفنانة يسرا بعيد ميلادها اليوم الموافق 10 مارس 2020، ووجه لها عددا من نجوم الفن رسائل التهاني عبر السوشيال احتفالا بتلك المناسبة التي احتوت على العديد من الكلمات الرقيقة والصور التي تجمعها معا فى مناسبات سابقة.

ويشار إلى أن الفنانة يسرا كانت ضمن المكرمين في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس برئاسة الأستاذة عبلة الأسود، داخل معهد العالم العربى بباريس بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية، كان قد اختتم فعالياته، فيما حصدت النجمة يسرا على لقب سفيرة الدراما العربية، من المهرجان، وتسلمت التكريم من رئيس المعهد العالم العربى ووزير الثقافة الأسبق بفرنسا.

وجاء تكريم الفنانة يسرا، بحضور عدد من الفنانين، ورئيس المهرجان عبلة الأسود، كما تم تكريم الفنان خالد سليم، كأفضل تترعلى مسلسل "بلا دليل" الذى عرض الفترة الماضية ولاقى نجاحاً كبيرًا، من إخراج منال الصيفى، كذلك، تم تكريم النجم عمرو يوسف، على مسلسله "طايع"، الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، من إخراج عمرو سلامة.