تفاصيل واسباب قيام انغام برفع دعوى خلع ضد أحمد ابراهيم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 11:49 صباحاً - كشفت تقارير اعلامية معلومات جديدة عن انفصال الفنانة المصرية ابراهيم عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم.

وبحسب تقرير بثه برنامج “ET بالعربي” فإن أنغام تصر على الطلاق من زوجها بلا رجعة، وأن الانفصال وقع بينهما منذ خمسة شهور، وحاول البعض الصلح بينهما ولكن دون جدوى.

وتابع التقرير ان هناك محاولات لاقناع انغام بإسقاط الدعوى مقابل ان يقوم أحمد بتطليقها بشكل ودي.