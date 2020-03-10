شاهد.. هيفاء وهبي تغني وترقص على “بنت الجيران” وعمر كمال يتغزل بها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 11:49 صباحاً - نشر الفنان المصري عمر كمال مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تغني وتتمايل على انغام اغنيته “بنت الجيران”.

وظهرت هيفاء وهبي في مقطع الفيديو أثناء احتفالها بعيد ميلادها امس مع فريق عمل مسلسل “أسود فاتح” وهي تغني وترقص على انغام الاغنية الشهيرة.

وقد تغزل عمر كمال بـ “هيفاء وهبي” كاتبا: “لما بنت الجيران الحقيقة تغنى لنفسها ????????????”.

وكانت هيفاء وهبي قد نشرت مقاطع فيديو من المفاجأة التي اعدها لها فريق عمر مسلسل “أسود فاتح” وذلك احتفالا بعيد ميلادها الـ الـ 48.