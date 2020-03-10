أحلام تتألق بإطلالة ملكيّة مبهرة باللون الأزرق

متابعة بتجـــــــــرد: أطلّت النجمة الإماراتية أحلام بإطلالة أكثر من رائعة في صور جديدة لها التقطتها خلال إحيائها أحد الأعراس.

واعتمدت أحلام في إطلالتها فستاناً باللون الأزرق الملكي. تميّز هذا الفستان بستايله الشيك والأنيق، وبقصّته الضيّقة عند منطقة الخصر. أضافت أحلام المجوهرات الألماسية، التي ارتكزت على القلادة والأقراط والخواتم، للمسة عصرية وحيوية، فبدت كعادتها بغاية الأناقة والجمال.

وأثنى محبو أحلام على ذوقها الرفيع بإختيار الأزياء والفساتين التي تعتمدها في حفلاتها والمناسبات التي تشارك فيها وتصبح في كلّ مرّة “ترند” للسيدات في الخليج الوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.