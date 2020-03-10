كورونا يحرم الأيرلنديين من احتفالات “القديس باتريك”

متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ اليوم الاثنين أن السلطات الأيرلندية ألغت احتفالات عيد القديس سانت باتريك، وذلك مع تصاعد المخاوف بسبب تفشي فيروس كورنا المتحور (كوفيد19-) في العديد من البلدان حول العالم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إلغاء الاستعراض الذي يقام بمناسبة عيد القديس باتريك الذي يقام في السابع عشر من مارس من كل عام في دبلن، وذلك بناء على مشورة الحكومة.

وقد حضر احتفالات عيد القديس باتريك العام الماضي نحو نصف مليون شخص، من بينهم آلاف قدموا من الخارج.

وقد ألغت كورك، ثاني أكبر مدن جمهورية أيرلندا، احتفالها بعيد القديس باتريك اليوم الاثنين، وذلك بعد أن قال مسؤولو المدينة إنهم لا يستطيعون تقديم “الضمانات الضرورية” لضمان سلامة المشاركين والمتفرجين.