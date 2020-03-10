الادعاء العام في نيويورك: الأمير أندرو لا يتعاون مع التحقيق الخاص بإبستين

متابعة بتجـــــــــرد: قال مدعٍ عام اتحادي في نيويورك إن الأمير البريطاني أندرو لا يتعاون مع السلطات الأمريكية التي تجري تحقيقاً مع الممول الراحل جيفري إبستين، المتهم بالإتجار الجنسي على الرغم من الإعلان عن أنه مستعد لمساعدتهم.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن المدعى العام في مانهاتن جيفري بيرمان قوله في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن “الأمير أندور أغلق الآن الباب تماماً أمام التعاون الطوعي، ونحن الآن ندرس الخيارات المتاحة أمامنا”.

وأشار بيرمان إلى أن أندور أعرب في وقت سابق عن رغبته في مساعدة ممثلي الادعاء في تحقيقهم بشأن إبستين، الذي انتحر في سجن أمريكي العام الماضي أثناء انتظار محاكمته.

Advertisements

وكان الأمير البريطاني قد قال في الماضي إن إقامته مع الممول الراحل ابستين “لم تكن لائقة بعضو في العائلة المالكة”.

وكان أندرو “59 عاماً” نجل الملكة إليزابيث الثانية، قد واجه عملية تدقيق بسبب علاقته بابستين، الذي أدين بالاتجار بقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي والتآمر.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام بريطانية الأمير أندرو في مدخل منزل أبستين في نيويورك عام 2010، بعد عامين من أول إدانة لإبستين بارتكاب جرائم جنسية”.