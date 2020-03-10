وفاة المصمّم توفيق حطب.. تكتّم على مرضه وتألّقت أشهر النجمات بتصاميمه

متابعة بتجــــــــرد: غيّب الموت مصمّم الأزياء اللبناني توفيق حطب، وشكّل غيابه صدمةً لأصدقائه بعدما كان قد تكتّم عن إصابته بمرض سرطان الرئة.

ونعى أصدقاء توفيق حطب المصمّم الّذي قدّم أجمل عروض الأزياء بين بيروت والقاهرة وواشنطن بكلمات الوداع الحزينة.

كما استرجع البعض إنجازات الراحل توفيق حطب في عالم الموضة، كيف لا وهو من تألّقت بفساتينه أشهر النجمات العربيات مثل سميرة سعيد وهيفاء وهبي.