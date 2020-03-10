خاص- هبة طوجي لأول مرة في سوريا وهذا ما قالته لبصراحة

تستعد النجمة اللبنانية هبة طوجي للقاء الجمهور السوري لأول مرة بحفل فني ستحييه في دار الأوبرا في دمشق في الرابع من نيسان/ابريل المقبل.

يرافق هبة طوجي اوركسترا اوفيوس بقيادة اندريه معلولي والإدارة الفنية للفنان اوسامة الرحباني الذي سيرافقها عزفاً على البيانو، بالاضافة الى كورال ضخم.

وأكدت هبة في دردشة مع موقع “الخليج 365” أنها تلقت العديد من الرسائل من قبل الجمهور المتحمس للقائها في هذه الحفلة منذ لحظة الإعلان عن هذه الأمسية خاصة أنها الاولى لها في سوريا.

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وعبّرت نجمة “يا حبيبي” عن حماسها الشديد للقاء الجمهور السوري الذي يتابعها منذ بداية مسيرتها الفنية، ويحب الفن الذي تقدمه.

وكشفت “هبة” انها تعمل حالياً على “الريبيرتوار” الذي ستقدمه في الأمسية، بالاضافة الى غنائها لأول مرة أغنيتها الجديدة “لحظة يا ريت” شارة مسلسل “هوس” والتي اطلقتها مؤخراً.

أغنية “لحظة يا ريت” كلمات غدي الرحباني، موسيقى وتوزيع وإنتاج أسامة الرحباني، ومن إخراجها. والكليب عبارة عن لقطات صُورت خصيصاً من أجواء المسلسل حيث مزجت هبة بين ذاكرتها للشخصيات التي لعبت دورها ولقطات من المسلسل. ويعتبر أن هذا العمل سيكون من الأعمال المهمة التي قامت بها خلال مسيرتها الفنية وخاصة أن “هوس” هو أول مشاركة درامية لها، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي تخوض فيها تجربة التمثيل كونها حاملة شهادة تمثيل وإخراج جامعية وتتمتع بخبرة كبيرة في المسرح الغنائي العربي العالمي.

تؤدي هبة في “هوس” دور زوجة الممثل عابد فهد ودور شخصية أخرى مركبة جدا، وهو عمل درامي اجتماعي يتطرق إلى موضوع الحب إلى حد الهوس ويتألف من ١١ حلقة من كتابة ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي ضمن إنتاج مشترك بين كل من I See Media وGolden Line Production و Jawwi TV وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل.