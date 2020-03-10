هذه تفاصيل دفن وعزاء مصمم الأزياء توفيق حطب

Mar 10, 2020 توفي مساء الاثنين مصمم الأزياء اللبناني توفيق حطب بعد صراع مع مرض سرطان الرئة. يصلى على جثمانه عصر اليوم الثلاثاء الواقع في 10 آذار 2020 في جامع الخاشقجي ويوارى الثرى في مدافن الشهداء. Advertisements تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزله الكائن في الطريق الجديدة – نزلة مستشفى المقاصد – ملاصق محطة نديم خير – بناية خليفة ومدني – الطابق الثالث – للنساء والرجال. ويومي الأربعاء والخميس، 11 و 12 آذار 2020 في قاعة راديسون بلو – فردان – Dunes Center – Ball Room – الطابق الأول من الساعة الثالثة عصراً الى الساعة السابعة مساءً للرجال والنساء. أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد.







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