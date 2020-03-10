رولا سعد: طبعا خضعت لعمليات تجميل.. وزواجي ليس بيدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة اللبنانية رولا سعد، عن تحضيرها لأغنية جديدة تحمل اسم "ملكة في الجمال" سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وقالت رولا في لقاء خاص مع "فوشيا": "الأغنية سيتم تصويرها في مدينة كييف بأوكرانيا وفي سوريا، وأعتقد أن الجمهور سيحبها كثيرًا".

وأضافت: "هي من كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد عادل ومن إخراج زياد خوري".

وأردفت: "طريقة تصوير الكليب ستكون بالشكل الذي اعتدت تقديمه للجمهور، سيكون مميزًا جدًا وواثقة من حب الجمهور لها عندما يتم طرحها".

وعن ابتعادها عن اللون الشعبي بعد تقديمه في آخر كليب لها "دكان شلاطة" قالت: "هناك جزء من الأغنية الجديدة سيكون شعبي، ولكن لا يمكن تصنيفها على أنها أغنية شعبية، لا أريد الحديث عنها أفضل أن يشاهدا الجمهور بنفسه ويحكم عليها".

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وعن إمكانية عودتها للتمثيل، قالت: "مؤخرًا قدمت مسلسلًا لبنانيًا اسمه مجنون فيكي وتسبب في ضجة كبيرة لأنه يحكي عن الموضة وقصة حب تربطني بيوري مرقدي، كانت حقيقية وصادقة والظروف تفرقنا ولكن في النهاية الحب ينتصر".

وأردفت: "عرض علي مسلسل آخر ولكن لظروف خاصة وعائلية لم أشارك فيه، وبعد تواجدي في مصر ستفتح لي أبواب كثيرة وسأختار نصًا جيدًا إن شاء الله".

ومن جانب آخر، قالت الفنانة اللبنانية إنها ضد التكبر والغرور، مضيفة: "كلنا من التراب وإلى التراب نعود، ومن أكثر الأشياء التي يغضب منها الله هو التكبر، ويجب على كل إنسان أصبح في مكانة مهمة، أن يتجنب هذه الصفة ويتواضع ويحب الناس".

وعن موقفها حال قدم أحد الأشخاص خاتم الزفاف لها على المسرح، قالت مازحة: "لو كان مهضوم ممكن أتقبل الأمر وأقول له شكرًا وأغني له ولكن بالتأكيد لن أتزوجه، وبالتأكيد هذا لن يحدث".

وعن خطوة الزواج قالت: "ليس بيدي، هذا قدر ونصيب في يد الله فقط".

وبسؤالها عن رأيها في عمليات التجميل، قالت: "أنا معها إذا كانت ستُصلح ولن تفسد الشكل، وأنا خضعت لعلميات التجميل، ولا يوجد أحد لم يقم بهذا النوع من الجراحات".

واختتمت سعد حديثها لـ"فوشيا" قائلة: "التجميل أصبح غير مقتصر على الفنان فقط، هناك من يلجأ للبوتكس أو الفيلر، بالنهاية قبل ما أكون فنانة أحب نفسي وترتيب حالي من أجلي قبل أن يكون للآخرين، لذا لا مانع من عمليات التجميل ولكن بالمعقول وألا يحدث تشويه".